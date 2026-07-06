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Аршавин ответил, смог бы Тюкавин перейти из "Зенита" в европейский клуб

Бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Андрей Аршавин считает, что футболист смог бы перейти из "Зенита" в европейский клуб.

"Один из аргументов против перехода Тюкавина, то, что из "Зенита" будет сложнее уехать в Европу, чем из "Динамо"? Понятно, что "Зенит" труднее заинтересовать суммой трансфера.

Но думаю, что можно просто договориться на берегу и поставить сумму трансфера, где "Зенит" не сможет ничего сделать, если поступит предложение. "Зенит" отпускал и Малкома. Я не вижу в этом проблемы", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего на счету 24-летнего форварда 144 матча, 50 голов и 33 результативные передачи в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов купить игрока за 30 миллионов евро. Отмечалось, что сумма отступных за Тюкавина для европейских клубов составляет 20 миллионов.

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