Аршавин ответил, смог бы Тюкавин перейти из "Зенита" в европейский клуб

"Один из аргументов против перехода Тюкавина, то, что из "Зенита" будет сложнее уехать в Европу, чем из "Динамо"? Понятно, что "Зенит" труднее заинтересовать суммой трансфера.
Но думаю, что можно просто договориться на берегу и поставить сумму трансфера, где "Зенит" не сможет ничего сделать, если поступит предложение. "Зенит" отпускал и Малкома. Я не вижу в этом проблемы", - сказал Аршавин "Матч ТВ".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего на счету 24-летнего форварда 144 матча, 50 голов и 33 результативные передачи в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов купить игрока за 30 миллионов евро. Отмечалось, что сумма отступных за Тюкавина для европейских клубов составляет 20 миллионов.