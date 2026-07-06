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Мостовой рассказал, что помешало Бразилии победить Норвегию на ЧМ-26

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о прошедшем матче национальных команд Бразилии и Норвегии.
Фото: Getty Images
Александр Мостовой считает, что реализованный пенальти позволил бы Бразилии одержать уверенную победу в матче.

"Забей этот парень пенальти - и все было бы совсем по-другому, сборная Бразилии выиграла бы со счетом 2:0. Но футбол - это не математика, здесь нет готовых формул успеха, этим он и прекрасен", - сказал Мостовой "РИА Новостям".

Вчера, 5 июkя, сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира-2026 из-за поражения от Норвегии со счетом 1:2. В начале первого тайма 11-метровый удар не реализовал полузащитник южноамериканцев Бруно Гимарайнс.

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