"В футбол по блату не играют". Онопко - о скандале с допуском Балогуна к матчу ЧМ-2026

Российский тренер Виктор Онопко прокомментировал ситуацию с отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

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- Два слова о матче США - Бельгия. Как говорили у нас во дворе, "жухало" в случае с Балогуном доказало?



- Никогда такого не было. В футбол по блату не играют, и он не прощает. Для меня это было с молодости и доказано не раз. Из-за этого дети любят нашу игру во всем мире.



Перед встречей 1/8 финала чемпионата мира ФИФА временно сняла дисквалификацию с Балогуна, благодаря чему нападающий вышел на поле против Бельгии. Однако сборная США потерпела крупное поражение со счетом 1:4 и завершила выступление на турнире.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info