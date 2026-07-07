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Онопко: институт испанских тренеров сегодня лучший в мире

Российский тренер Виктор Онопко в интервью Rusfootball.info оценил победу сборной Испании над Португалией и ее перспективы добраться до Франции.
Фото: Getty Images
- Вы восемь лет отыграли в Испании. Вряд ли стоит спрашивать, на чьей стороне были ваши симпатии?

- Конечно. При этом легкой победы не ждал. Знал, что будет владеть преимуществом, контролировать игру. Так оно в принципе и произошло. Испания традиционно пыталась играть в короткий и средний пас, что позволяет им уровень футболистов. Понравились открывания за спину, диагонали с участием Кукурельи. Это чуть изменило диспозицию, поскольку постоянно вскрывать по центру невозможно.

Хотя гол пришел именно через центр, просто Португалия не выдержала. Можно сказать, добились своего не мытьем, так катаньем. И те замены, что сделал Луис полностью сработали – один отдал, второй забил. Но Португалия мне понравилась, особенно во втором тайме. Было пару выбеганий хороших.

- Ямаль ни разу никого не обыграл, так к нему подготовились?

- Было видно, что когда он получал мяч, рядом сразу два футболиста. Страховка была великолепная. Здесь должен отметить работу Мартинеса, испанца, кстати. Вообще институт испанских тренеров сегодня лучший в мире. Начиная от подготовки и заканчивая восстановлением.

- Что не понравилось вчера в испанской игре?

- Прежде всегда все возвращались назад. А вчера было два момента, когда четверо футболистов не побежали с такой скоростью, с какой было нужно. А так в принципе очень организованно в обороне сыграли, практически ничего не дали создать, кроме перекладины с рикошета в первом тайме. Там мне как раз не понравилось, что при розыгрыше углового два португальца остались против одного испанца, поэтому такая нацеленная подача на Мендеша прошла.

А Криштиану был под контролем всю игру. Еще не понравилось, что Ямаль обижался, когда на нем фолили и по-пижонски откинул первый же отданный ему мяч. Ты еще не Месси, не Криштиану и не Модрич. Паши, как пашет вся твоя команда. Все ребята играют друг за друга и не считают себя звездами внутри сборной.

- Если сравнивать с Евро—2024, какая «Красная Фурия» сильнее?

- Не люблю временные сравнения. Все же разные команды. Сейчас вот сижу в тренажерке, пересматриваю игру. Важен сегодняшний день. Все меняется в нашей жизни, футбольной в том числе.

- Испания и Франция могут иметь проблемы с выходом в полуфинал?

- Думаю, обе пройдут и встретятся. Если так брать, то проблемы больше будут у Франции с марокканцами, чем у Испании с бельгийцами. Правильно обороняются, без провалов, и стараются незамедлительно выходить из обороны. Видна рука тренера. Африканские команды всегда были хорошо готовы физически, но здесь еще суперорганизация. Все тренеры, так или иначе, выросли в Европе.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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