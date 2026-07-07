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"Краснодар" официально объявил об уходе Сперцяна

"Краснодар" официально объявил об уходе Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
Полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии и будет выступать за клуб "Аль-Ахли".

По информации СМИ, 26-летний полузащитник заключил четырехлетний контракт. Ожидается, что его зарплата составит около шести миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Сперцян является воспитанником академии "быков". За основную команду он провел 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 44 ассиста на партнёров.

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