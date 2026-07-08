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Червиченко считает переход Сперцяна в "Аль-Ахли" правильным решением

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что переезд Эдуарда Сперцяна в чемпионат Саудовской Аравии стал правильным решением для самого футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"
Эксперт усомнился, что полузащитник смог бы закрепиться в одном из европейских чемпионатов.

- Европу бы Сперцян не потянул. Если бы он туда уехал, была бы история как с Захаряном. В Саудовской Аравии деньги хорошие платят, есть интересные игроки, с кем можно играть, - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Трансфер воспитанника "Краснодара" в "Аль-Ахли" принес российскому клубу 21,9 миллиона евро. Эта сделка стала рекордной продажей в истории "быков", превзойдя прошлое достижение, установленное после перехода Матвея Сафонова в "ПСЖ" за 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

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