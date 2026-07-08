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Пименов: у норвежцев Холанд досконально знает Англию. Он может и наказать соперника за какую-то ошибку

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу предстоящих четвертьфинальных матчей чемпионата мира.
Фото: ФИФА
- Франция встретится с Марокко. Могут ли марокканцы совершить сенсацию?

- Надеюсь, что не могут, но команда у них хорошая. Но Франция вроде как без слабых мест и в очень хорошей форме сейчас находится. Тем не менее и марокканцы, надо отдать должное, тоже в прекрасный футбол играют.

- Почему надеетесь, что Марокко не сможет совершить сенсацию?

- Просто у меня больше симпатий к французской сборной. Мне нравится, как они играют: и тактика, и "физика", и звёзды есть, и хорошие молодые футболисты.

- В общем, как вы и говорите, ни одного слабого места найти у них нельзя?

- В принципе можно. Не все играют идеально. Без слабых мест, но ошибки-то могут быть всегда. В любом отдельно взятом матче всегда бывают нюансы. Кто думал, что Египет Аргентине два забьет? И все уже думали, что они выйдут.

- Что ждёте от противостояния Испании и Бельгии?

-Мне кажется, испанцы должны проходить Бельгию. Потому что они играли с неудобной Португалией, но дожали после ошибки в обороне. Испании должно быть более удобно играть с Бельгией, потому что она более открыто играет, чем Португалия. А у испанцев хороший контроль мяча.

- Норвегия или Англия?

- Две почти одинаковые команды. Англия играет сейчас неброско. И по "физике" пока тяжёлые. У Норвегии достаточно высокорослая команда - посмотрим, как она будет вскрывать оборону соперника. Но у них Холанд досконально знает Англию. Он может и наказать соперника за какую-то ошибку. Для меня победа Норвегии не станет сенсацией. Хотя думаю, что до игры все же шансы 55 на 45 в пользу Англии.

- Аргентина или Швейцария?

- Аргентине пока везет по сетке. Поэтому однозначно Аргентина пока. Не знаю, за счёт чего Швейцария будет "связывать" Месси.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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