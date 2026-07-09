Легионер "Спартака": Москва - самый безопасный город из тех, где я жил

"Да, думаю, что Москва - один из самых комфортных городов, где я жил. Если сравнивать, то, наверное, на одном уровне с Мадридом. Но Мадрид я только посещал, а в Москве именно жил.
Насколько Москва безопаснее, если сравнивать с Аргентиной и Испанией? По моему мнению, Москва - самый безопасный город из тех, где я жил", - сказал Солари Metaratings.
Пабло Солари выступает в составе московского "Спартака" с начала февраля 2025 года. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее правый вингер играл за аргентинские "Тальерес" и "Ривер Плейт", а также за чилийский "Коло-Коло".