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Легионер "Спартака": Москва - самый безопасный город из тех, где я жил

Футболист "Спартака" Пабло Солари высказался о жизни в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
Пабло Солари заявил, что ему комфортно жить в Москве. Футболист отметил, что столица России находится на одном уровне со столицей Испании - Мадридом.

"Да, думаю, что Москва - один из самых комфортных городов, где я жил. Если сравнивать, то, наверное, на одном уровне с Мадридом. Но Мадрид я только посещал, а в Москве именно жил.

Насколько Москва безопаснее, если сравнивать с Аргентиной и Испанией? По моему мнению, Москва - самый безопасный город из тех, где я жил", - сказал Солари Metaratings.

Пабло Солари выступает в составе московского "Спартака" с начала февраля 2025 года. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Ранее правый вингер играл за аргентинские "Тальерес" и "Ривер Плейт", а также за чилийский "Коло-Коло".

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