Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Клопп согласовал контракт со сборной Германии - Sky Sport

Сборная Германии в ближайшее время назначит нового главного тренера.
Фото: Getty Images
По данным Sky Sport, Немецкий футбольный союз завершил переговоры с Юргеном Клоппом, а стороны уже согласовали основные условия долгосрочного сотрудничества.

Ожидается, что 59-летний специалист подпишет контракт до 2030 года. Заключительный раунд переговоров пройдет в Нью-Йорке, после чего Клопп официально завершит работу в структуре "Ред Булл", где с января 2025 года отвечал за развитие футбольного направления.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится