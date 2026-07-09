Клопп согласовал контракт со сборной Германии - Sky Sport

Сборная Германии в ближайшее время назначит нового главного тренера.

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По данным Sky Sport, Немецкий футбольный союз завершил переговоры с Юргеном Клоппом, а стороны уже согласовали основные условия долгосрочного сотрудничества.



Ожидается, что 59-летний специалист подпишет контракт до 2030 года. Заключительный раунд переговоров пройдет в Нью-Йорке, после чего Клопп официально завершит работу в структуре "Ред Булл", где с января 2025 года отвечал за развитие футбольного направления.