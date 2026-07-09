18 июля состоится матч в рамках Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Евгений Буланов.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. "Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).
РФС объявил бригаду арбитров на матч Суперкубка России "Зенит" - "Спартак"
Фото: РФС