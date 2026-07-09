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РФС объявил бригаду арбитров на матч Суперкубка России "Зенит" - "Спартак"

Стала известна судейская бригада, которая обслужит игру "Зенита" и "Спартака".
Фото: РФС
18 июля состоится матч в рамках Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Евгений Буланов.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. "Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).

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