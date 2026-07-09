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"Балтика" объявила о подписании воспитанника "Зенита"

Футболист продолжит свою карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Зенит"
"Футбольный клуб "Балтика" подписал трудовое соглашение с центральным защитником Ильёй Киршем. 21-летний спортсмен присоединяется к нашей команде в качестве свободного агента", - написано в Telegram-канале клуба.

Илья Кирш находился в системе петербургского "Зенита" с 2021 по 2026 год.

Во второй половине прошедшего сезона защитник играл за "Пари НН" на правах аренды. На его счету 10 матчей, в которых игрок не сумел отметиться результативными действиями. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.

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