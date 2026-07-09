Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Футболист "Алавеса" переходит в "Спартак" - СМИ

Игрок уже прибыл в Москву.
Фото: Getty Images
По информации источника, в понедельник Виктор Парада попрощался с футболистами "Алавеса". Сейчас игрок проходит медицинское обследование в Москве.

Парада выступал в составе испанского "Алавеса" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел за клуб 33 матча и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Источник: Cadena SER

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится