Футболист "Алавеса" переходит в "Спартак" - СМИ

По информации источника, в понедельник Виктор Парада попрощался с футболистами "Алавеса". Сейчас игрок проходит медицинское обследование в Москве.
Парада выступал в составе испанского "Алавеса" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел за клуб 33 матча и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Источник: Cadena SER
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Игрок уже прибыл в Москву.
Фото: Getty Images