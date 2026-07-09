Футболист "Алавеса" переходит в "Спартак" - СМИ

Игрок уже прибыл в Москву.

Фото: Getty Images

По информации источника, в понедельник Виктор Парада попрощался с футболистами "Алавеса". Сейчас игрок проходит медицинское обследование в Москве.



Парада выступал в составе испанского "Алавеса" с начала июля 2024 года. В прошедшем сезоне левый защитник провел за клуб 33 матча и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.



Источник: Cadena SER

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