Титов оценил возвращение Пруцева в "Спартак"

"Пруцев нам бы пригодился ещё и в прошлом сезоне. Он набрался игровой практики, видно, ему хочется играть в "Спартаке".Пожелаю отдельно ему, чтобы не сбавлял обороты, чтобы в "Спартаке" была хорошая здоровая конкуренция, в том числе и среди русских футболистов", - сказал Титов Metaratings.
Данил Пруцев выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник играл за "Локомотив" на правах аренды. На его счету 31 матч, 2 гола и 3 результативные передачи за "железнодорожников". Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2028 года.