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Титов оценил возвращение Пруцева в "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о Даниле Пруцеве.
Фото: ФК "Спартак"
Егор Титов считает, что футболист мог пригодиться "Спартаку" ещё в прошлом сезоне.

"Пруцев нам бы пригодился ещё и в прошлом сезоне. Он набрался игровой практики, видно, ему хочется играть в "Спартаке".
Пожелаю отдельно ему, чтобы не сбавлял обороты, чтобы в "Спартаке" была хорошая здоровая конкуренция, в том числе и среди русских футболистов", - сказал Титов Metaratings.

Данил Пруцев выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник играл за "Локомотив" на правах аренды. На его счету 31 матч, 2 гола и 3 результативные передачи за "железнодорожников". Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2028 года.

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