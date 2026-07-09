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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Мамаев назвал главного фаворита чемпионата мира

Павел Мамаев считает сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего полузащитника ЦСКА, команда Дидье Дешама превосходит остальных участников турнира по качеству состава и демонстрируемому футболу.

- Франция выглядит посильнее по составу. На бумаге, по футболу, который показывает Франция, эта сборная выглядит явным фаворитом, но все остальные команды тоже сильные, - приводит слова Мамаева "Матч ТВ".

В четвертьфинале мирового первенства французы сыграют со сборной Марокко. Встреча состоится 9 июля и начнется в 23:00 по московскому времени. Победитель пары продолжит борьбу за титул в полуфинале.

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