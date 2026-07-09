Филин считает Бельгию фаворитом в матче 1/4 ЧМ с Испанией

Футболист "Балтики" Александр Филин высказался о предстоящем матче ЧМ-2026.

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По поводу прогноза: был бы рад, если Бельгия пройдёт дальше. Думаю, что в основное время будет 1:1, и по серии пенальти одержит победу Бельгия", - сказал Филин "Советскому спорту"

Бывший футболист бельгийского "Эйпена" предполагает, что сборная Испании потерпит поражение по итогам серии пенальти."Что касается противостояния с Испанией, мне кажется, что это будет действительно тактический европейский футбол - как испанцы играли с Португалией.Завтра, 10 июля, состоится матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Соу-Фай" в США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.На данный момент испанцы занимают второе место в рейтинге национальных команд ФИФА, Бельгия располагается на девятой строчке.