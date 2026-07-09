Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Филин считает Бельгию фаворитом в матче 1/4 ЧМ с Испанией

Футболист "Балтики" Александр Филин высказался о предстоящем матче ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Бывший футболист бельгийского "Эйпена" предполагает, что сборная Испании потерпит поражение по итогам серии пенальти.

"Что касается противостояния с Испанией, мне кажется, что это будет действительно тактический европейский футбол - как испанцы играли с Португалией.

По поводу прогноза: был бы рад, если Бельгия пройдёт дальше. Думаю, что в основное время будет 1:1, и по серии пенальти одержит победу Бельгия", - сказал Филин "Советскому спорту".

Завтра, 10 июля, состоится матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Соу-Фай" в США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На данный момент испанцы занимают второе место в рейтинге национальных команд ФИФА, Бельгия располагается на девятой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится