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ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Сёмин высказался об игре Роналду против Испании

Юрий Сёмин подвел итоги выступления Криштиану Роналду на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-рулевого "Локомотива", капитан сборной Португалии сделал все, что мог, однако этого не хватило для выхода команды в следующую стадию турнира.

- Криштиану сыграл в меру своих сил и возможностей. Но этого оказалось недостаточно, чтобы Португалия прошла дальше. Испанцы были практически по всем компонентам сильнее, - цитирует Сёмина "Чемпионат".

Португальцы завершили борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1. Решающий мяч был забит незадолго до финального свистка. Для Роналду этот чемпионат мира стал последним в карьере. На турнире 41-летний нападающий провел пять матчей и записал на свой счет три гола.

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