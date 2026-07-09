Ари рассказал, почему Погба не перешел в "Торпедо"

- Когда ты работал в "Торпедо", появилась информация, что ты ведёшь переговоры с Полем Погба.
- Да, это было. Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию, - сказал Ари в видео на Youtube-канале Fonbet.
В декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что Поль Погба может перейти в московское "Торпедо". Футболист был дисквалифицирован за допинг с сентября 2023 по март 2025 года. На данный момент полузащитник выступает за "Монако".
Ари являлся спортивным директором "Торпедо" с декабря 2024 по август 2025 года.