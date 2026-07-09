Ари рассказал, почему Погба не перешел в "Торпедо"

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- Да, это было. Я говорил с девушкой, его агентом. Она сказала, что они не хотят в Россию, - сказал Ари в видео на Youtube-канале Fonbet.

Ари заявил, что футболист не захотел переезжать в Россию.В декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что Поль Погба может перейти в московское "Торпедо". Футболист был дисквалифицирован за допинг с сентября 2023 по март 2025 года. На данный момент полузащитник выступает за "Монако".Ари являлся спортивным директором "Торпедо" с декабря 2024 по август 2025 года.