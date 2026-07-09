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Титов высказался о работе Карседо с молодыми футболистами

Бывший игрок "Спартака" Егор Титов высказался о текущих сборах команды.
Фото: ФК "Спартак"
Егор Титов доволен тем, что испанский специалист привлекает молодых футболистов на сборы с основной командой.

"Надо отдать должное главному тренеру. Он привлёк на сборы группу из 6-7 молодых футболистов, наверняка, кого-то отметил. Главный тренер смотрит на своих молодых - чего нам всем и хочется, чтобы играли свои воспитанники, он это делает", - сказал Титов Metaratings.

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" в серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

В Российской Премьер-Лиге "Спартак" финишировал на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

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