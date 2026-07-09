Титов высказался о работе Карседо с молодыми футболистами

"Надо отдать должное главному тренеру. Он привлёк на сборы группу из 6-7 молодых футболистов, наверняка, кого-то отметил. Главный тренер смотрит на своих молодых - чего нам всем и хочется, чтобы играли свои воспитанники, он это делает", - сказал Титов Metaratings.
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, одержав победу над "Краснодаром" в серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).
В Российской Премьер-Лиге "Спартак" финишировал на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.