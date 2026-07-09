Глушаков высказался о матче Суперкубка России между "Спартаком" и "Зенитом"

"Это матч за трофей. Для футболистов шанс проявить себя и оказаться в обойме клуба, скоро старт чемпионата России.
Так что здесь шансы будут равны. Успех клубов, думаю, будет зависеть от подготовки каждого футболиста обеих команд", - сказал Глушаков "РБ Спорту".
18 июля "Зенит" и "Спартак" разыграют Суперкубок России на стадионе "Нижний Новгород". Игра начнётся в 19:30, судить её будет Евгений Буланов.
В прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков. Красно-белые взяли Кубок страны, обыграв "Краснодар" по пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).