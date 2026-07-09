Тукманов сделал прогноз на матч Франции и Марокко в 1/4 ЧМ-26

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о предстоящем матче сборных Франции и Марокко.

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Тем не менее матч ожидается очень упорным и трудным для обеих команд, и я вовсе не исключаю, что победитель определится в дополнительное время. Но выиграет все равно Франция. Серии пенальти, думаю, не будет", - сказал Тукманов "Матч ТВ"

Александр Тукманов считает, что Франция выйдет в следующий этап мундиаля."Французы посильнее. У сборной Марокко сплоченный, дружный коллектив, но индивидуальное мастерство все же выше у команды Дешама.Сегодня, 9 июля, состоится матч в рамках четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Марокко. Встреча пройдет на стадионе "Джиллетт" в США. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен аргентинец Факундо Тельо.Обе национальные команды не потерпели ни одного поражения на текущем мундиале.