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Семин ответил, кто из легионеров РПЛ сыграл лучше всех на ЧМ-2026
Сегодня, 18:43
Бывший тренер "
Локомотива
" Юрий Семин высказался о выступлении легионеров из РПЛ на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Российский специалист отметил, что Дуглас Сантос, Сесар Монтес и Кевин Ленини достойно проявили себя на мундиале.
"Дуглас Сантос сыграл на своём хорошем уровне, и он очень достойно представил и "
Зенит
", и себя, и РПЛ. Точно так же как и Монтес, который достойно проявил себя за Мексику.
Также как и Ленини, который сотворил сенсацию с Кабо-Верде. И вообще, на мой взгляд, среди всех наших легионеров на чемпионате мира Ленини сыграл и представил себя лучше всех", - сказал Семин
"Советскому спорту"
.
Кевин Ленини выступает в составе "Краснодара" с начала сентября 2022 года. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
На чемпионате мира-2026 опорный полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Кабо-Верде. Африканская национальная команда вылетела в 1/16 финала мундиаля, потерпев поражение от Аргентины (2:3).
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Юрий Семин
Кевин Ленини
Дуглас Сантос
Сесар Монтес
Опубликовал:
Данил Пелих
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