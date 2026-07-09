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Семин ответил, кто из легионеров РПЛ сыграл лучше всех на ЧМ-2026

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о выступлении легионеров из РПЛ на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Российский специалист отметил, что Дуглас Сантос, Сесар Монтес и Кевин Ленини достойно проявили себя на мундиале.

"Дуглас Сантос сыграл на своём хорошем уровне, и он очень достойно представил и "Зенит", и себя, и РПЛ. Точно так же как и Монтес, который достойно проявил себя за Мексику.

Также как и Ленини, который сотворил сенсацию с Кабо-Верде. И вообще, на мой взгляд, среди всех наших легионеров на чемпионате мира Ленини сыграл и представил себя лучше всех", - сказал Семин "Советскому спорту".


Кевин Ленини выступает в составе "Краснодара" с начала сентября 2022 года. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

На чемпионате мира-2026 опорный полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за сборную Кабо-Верде. Африканская национальная команда вылетела в 1/16 финала мундиаля, потерпев поражение от Аргентины (2:3).

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