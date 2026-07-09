ЦСКА планирует подписать Себальоса - Николо Скира

ЦСКА ведет переговоры по подписанию полузащитника "Бока Хуниорс" Эсекьеля Себальоса.

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Об этом сообщает известный журналист Николо Скира.



По данным источника, аргентинский клуб намерен скорее продать игрока, так как он отказался продлевать контракт. Сообщается, что приоритетом футболиста является "Наполи".



Хавбек выступает за аргентинский клуб с 2020 года, в его активе 140 матчей в которых он забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.