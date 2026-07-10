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Франция в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира

Победа над Марокко (2:0) в четвертьфинале ЧМ-2026 позволила Франции в очередной раз войти в число четырех сильнейших сборных планеты.
Фото: ФИФА
Для "трёхцветных" этот полуфинал стал уже восьмым в истории мировых первенств.

В предыдущие годы французы добирались до этой стадии на турнирах 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 годов. При этом дважды национальная команда завоевывала главный трофей - сначала на домашнем мундиале 1998 года, а спустя двадцать лет повторила успех на чемпионате мира в России.

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