Американская журналистка ошибочно разделила Боснию и Герцеговину на две страны

Курьезный эпизод произошел в эфире американского телеканала во время обсуждения чемпионата мира - 2026.



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- Балогун получил красную карточку во время матча между США и Боснией и Герцеговиной. Это две маленькие страны. США противостояли два небольших государства, - заявила Каспарян в эфире TYT.

Ведущая Ана Каспарян, говоря о матче сборной США, по ошибке представила Боснию и Герцеговину как два разных государства.Поводом для обсуждения стала встреча 1/16 финала, в которой американцы победили со счетом 2:0. Позже команда США прекратила борьбу за трофей, проиграв Бельгии в 1/8 финала.