Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
2 - 1 2 1
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
10 - 0 10 0
Динамо-2Завершен
Балтика
3 - 0 3 0
АнтальяспорЗавершен

Матч Франция - Испания не покажут бесплатно в России

Первый полуфинал чемпионата мира - 2026 между Францией и Испанией в России будет доступен только по платной видеоподписке.
Фото: ФИФА
Прямую трансляцию встречи покажет "Кинопоиск". Также матч можно будет посмотреть по платной подписке на сайте "Матч ТВ".

Матч состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Участники второй полуфинальной пары определятся по итогам оставшихся матчей 1/4 финала: Норвегия сыграет с Англией, а Аргентина встретится со Швейцарией.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится