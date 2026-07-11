Матч Франция - Испания не покажут бесплатно в России

Первый полуфинал чемпионата мира - 2026 между Францией и Испанией в России будет доступен только по платной видеоподписке.

Фото: ФИФА

Прямую трансляцию встречи покажет "Кинопоиск". Также матч можно будет посмотреть по платной подписке на сайте "Матч ТВ".



Матч состоится 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.



Участники второй полуфинальной пары определятся по итогам оставшихся матчей 1/4 финала: Норвегия сыграет с Англией, а Аргентина встретится со Швейцарией.