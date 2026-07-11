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Колыванов: надеюсь на финал с Месси и Ямалем

Игорь Колыванов признался, что хотел бы увидеть в решающем матче чемпионата мира - 2026 противостояние Испании и Аргентины.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной России отметил, что именно эти команды, наряду с Францией и Англией, производят наиболее сильное впечатление на нынешнем турнире.

- Надеюсь, в финале Испания сыграет с Аргентиной, и мы увидим старенького Месси против молодого Ямаля, - приводит слова Колыванова "РБ Спорт".

Сборная Франции обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Марокко (2:0). Вторым участником 12 финала стала Испания, победившая Бельгию (2:1). Еще две путевки в полуфинал разыграют Норвегия с Англией и Аргентина со Швейцарией.

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