Колыванов: надеюсь на финал с Месси и Ямалем

Игорь Колыванов признался, что хотел бы увидеть в решающем матче чемпионата мира - 2026 противостояние Испании и Аргентины.



Фото: ФИФА





- Надеюсь, в финале Испания сыграет с Аргентиной, и мы увидим старенького Месси против молодого Ямаля, - приводит слова Колыванова "РБ Спорт"

Сборная Франции обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Марокко (2:0). Вторым участником 12 финала стала Испания, победившая Бельгию (2:1). Еще две путевки в полуфинал разыграют Норвегия с Англией и Аргентина со Швейцарией. Экс-игрок сборной России отметил, что именно эти команды, наряду с Францией и Англией, производят наиболее сильное впечатление на нынешнем турнире.Сборная Франции обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Марокко (2:0). Вторым участником 12 финала стала Испания, победившая Бельгию (2:1). Еще две путевки в полуфинал разыграют Норвегия с Англией и Аргентина со Швейцарией.