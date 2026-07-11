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Колыванов: надеюсь на финал с Месси и Ямалем
Сегодня, 01:47
Игорь Колыванов признался, что хотел бы увидеть в решающем матче чемпионата мира - 2026 противостояние Испании и Аргентины.
Фото: ФИФА
Экс-игрок
сборной России
отметил, что именно эти команды, наряду с Францией и Англией, производят наиболее сильное впечатление на нынешнем турнире.
- Надеюсь, в финале Испания сыграет с Аргентиной, и мы увидим старенького Месси против молодого Ямаля, - приводит слова Колыванова
"РБ Спорт"
.
Сборная Франции обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Марокко (2:0). Вторым участником 12 финала стала Испания, победившая Бельгию (2:1). Еще две путевки в полуфинал разыграют Норвегия с Англией и Аргентина со Швейцарией.
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Ламин Ямаль
Сборная Испании
Сборная Бельгии
Лионель Месси
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Игорь Колыванов
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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