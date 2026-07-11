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Испания впервые с 2010 года вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Испании впервые за 16 лет добралась до полуфинала чемпионата мира.
Фото: ФИФА
Путевку в следующую стадию "красная фурия" завоевала после победы над Бельгией со счетом 2:1 в четвертьфинале ЧМ-2026.

В последний раз испанцы входили в четверку сильнейших команд планеты на мировом первенстве 2010 года. Тогда команда сначала обыграла Германию в полуфинале (1:0), а затем с тем же счетом одолела Нидерланды в решающем матче и впервые в истории стала чемпионом мира.

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