"Краснодар" проиграл "Ростову" в матче с 7 голами

Встреча, прошедшая на поле академии "быков", завершилась победой гостей со счётом 4:3. Команды сыграли в необычном формате: два тайма по 45 минут и дополнительный 30-минутный тайм.
Уже к 37-й минуте ростовчане создали комфортный задел благодаря дублю Тимура Сулейманова и точному удару Ивана Комарова. После перерыва "Краснодар" сумел вернуться в игру: отличились Лукас Оласа, Даниил Уткин и Хуан Боселли, восстановив равновесие на 82-й минуте.
Однако последнее слово осталось за гостями - на 102-й минуте победный мяч забил Егор Голенков.