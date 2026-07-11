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"Краснодар" проиграл "Ростову" в матче с 7 голами

В контрольном матче "Ростов" оказался сильнее "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча, прошедшая на поле академии "быков", завершилась победой гостей со счётом 4:3. Команды сыграли в необычном формате: два тайма по 45 минут и дополнительный 30-минутный тайм.

Уже к 37-й минуте ростовчане создали комфортный задел благодаря дублю Тимура Сулейманова и точному удару Ивана Комарова. После перерыва "Краснодар" сумел вернуться в игру: отличились Лукас Оласа, Даниил Уткин и Хуан Боселли, восстановив равновесие на 82-й минуте.

Однако последнее слово осталось за гостями - на 102-й минуте победный мяч забил Егор Голенков.

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