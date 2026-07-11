Заварзин: только Мбаппе и Дембеле способны выиграть у испанцев

Rusfootball.info впечатлением от выступления сборных Испании и Франции на чемпионате мира. Бывший гендиректор " Спартака " Юрий Заварзин поделился свпечатлением от выступления сборных Испании и Франции на чемпионате мира.

Фото: ФИФА

- Испанцы в матче с Бельгией понравились. И вот не тем, что там Ямаль, а своей командной игрой. Это не команда одного игрока, как Португалия или Аргентина, а команда, которая сильна коллективом. Конечно же, это один из главных кандидатов на чемпионство.



- Что думаете о шансах испанцев в полуфинальном матче с французами?



- Двоих игроков у французов остановить очень сложно. Это Мбаппе и Дембеле. Только двое этих футболистов способны выиграть у Испании. У испанцев же есть Ямаль и командная игра. Думаю, что за испанцев будет прагматичный футбол. Будем надеяться, что увидим в высшей степени интересный матч.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info