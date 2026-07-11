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Заварзин: только Мбаппе и Дембеле способны выиграть у испанцев

Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин поделился с Rusfootball.info впечатлением от выступления сборных Испании и Франции на чемпионате мира.
Фото: ФИФА
- Испанцы в матче с Бельгией понравились. И вот не тем, что там Ямаль, а своей командной игрой. Это не команда одного игрока, как Португалия или Аргентина, а команда, которая сильна коллективом. Конечно же, это один из главных кандидатов на чемпионство.

- Что думаете о шансах испанцев в полуфинальном матче с французами?

- Двоих игроков у французов остановить очень сложно. Это Мбаппе и Дембеле. Только двое этих футболистов способны выиграть у Испании. У испанцев же есть Ямаль и командная игра. Думаю, что за испанцев будет прагматичный футбол. Будем надеяться, что увидим в высшей степени интересный матч.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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