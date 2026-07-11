"Локомотив" уверенно обыграл "Спартак" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "железнодорожников".
Счёт в игре был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился Сергей Пиняев, а окончательный результат на 63-й минуте установил Алексей Батраков, уверенно реализовавший пенальти.
Товарищеские матчи
Голы: Пиняев, 47, Батраков, 63 (пен).
"Локомотив": Митрюшкин (Лантратов, 46), Фассон (Ненахов, 64), Морозов, Ньямси (Джикия, 77), Сильянов, Карпукас (Вера, 73), Батраков (Еремеев, 74), Раков (Салтыков, 77), Пиняев (Коваленко, 64), Бакаев (Руденко, 64), Воробьёв (Голубев, 73).
"Спартак": Максименко (Помазун, 78), Литвинов (Бабич, 70), Ву, Денисов (Полех, 78), Дмитриев (Хлусевич, 70), Пруцев (Мартинс, 70), Умяров, Барко (Зобнин, 71), Маркиньос (Сорокин, 78), Солари (Массалыга, 78), Гарсия (Угальде, 70).
Предупреждения: Батраков, 59, Ву, 65, Бабич, 84.