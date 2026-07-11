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"Локомотив" уверенно обыграл "Спартак" в товарищеском матче

"Локомотив" добился победы над "Спартаком" в товарищеском матче, который состоялся на "РЖД Арене".
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "железнодорожников".

Счёт в игре был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился Сергей Пиняев, а окончательный результат на 63-й минуте установил Алексей Батраков, уверенно реализовавший пенальти.

Товарищеские матчи

Голы: Пиняев, 47, Батраков, 63 (пен).

"Локомотив": Митрюшкин (Лантратов, 46), Фассон (Ненахов, 64), Морозов, Ньямси (Джикия, 77), Сильянов, Карпукас (Вера, 73), Батраков (Еремеев, 74), Раков (Салтыков, 77), Пиняев (Коваленко, 64), Бакаев (Руденко, 64), Воробьёв (Голубев, 73).

"Спартак": Максименко (Помазун, 78), Литвинов (Бабич, 70), Ву, Денисов (Полех, 78), Дмитриев (Хлусевич, 70), Пруцев (Мартинс, 70), Умяров, Барко (Зобнин, 71), Маркиньос (Сорокин, 78), Солари (Массалыга, 78), Гарсия (Угальде, 70).

Предупреждения: Батраков, 59, Ву, 65, Бабич, 84.

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