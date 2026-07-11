"Локомотив" уверенно обыграл "Спартак" в товарищеском матче

Фото: ФК "Спартак"

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу "железнодорожников".Счёт в игре был открыт вскоре после перерыва. На 47-й минуте отличился Сергей Пиняев, а окончательный результат на 63-й минуте установил Алексей Батраков, уверенно реализовавший пенальти.Товарищеские матчиПиняев, 47, Батраков, 63 (пен).: Митрюшкин (Лантратов, 46), Фассон (Ненахов, 64), Морозов, Ньямси (Джикия, 77), Сильянов, Карпукас (Вера, 73), Батраков (Еремеев, 74), Раков (Салтыков, 77), Пиняев (Коваленко, 64), Бакаев (Руденко, 64), Воробьёв (Голубев, 73).Максименко (Помазун, 78), Литвинов (Бабич, 70), Ву, Денисов (Полех, 78), Дмитриев (Хлусевич, 70), Пруцев (Мартинс, 70), Умяров, Барко (Зобнин, 71), Маркиньос (Сорокин, 78), Солари (Массалыга, 78), Гарсия (Угальде, 70).Батраков, 59, Ву, 65, Бабич, 84.