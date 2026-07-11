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Комбаров - о матче Норвегия - Англия: мастерство англичан выше, но у норвежцев есть Холанд

Дмитрий Комбаров считает, что в четвертьфинале чемпионата мира - 2026 между Норвегией и Англией не стоит заранее списывать скандинавскую команду со счетов.
Фото: ФИФА
По словам экс-игрока "Спартака", хотя по индивидуальному мастерству англичане выглядят предпочтительнее, наличие Эрлинга Холанда способно изменить ход любого матча.

- Индивидуальное мастерство у англичан повыше. Но у норвежцев есть Холанд, который очень хорошо выглядит на этом турнире, он забивает, через него строится большинство атак. Такой игрок может забить в любой момент, - цитирует Комбарова "Матч ТВ".

Поединок состоится в ночь на 12 июля, а его победитель в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Аргентина - Швейцария.

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