Комбаров - о матче Норвегия - Англия: мастерство англичан выше, но у норвежцев есть Холанд

Дмитрий Комбаров считает, что в четвертьфинале чемпионата мира - 2026 между Норвегией и Англией не стоит заранее списывать скандинавскую команду со счетов.

Фото: ФИФА





- Индивидуальное мастерство у англичан повыше. Но у норвежцев есть Холанд, который очень хорошо выглядит на этом турнире, он забивает, через него строится большинство атак. Такой игрок может забить в любой момент, - цитирует Комбарова "Матч ТВ"

Поединок состоится в ночь на 12 июля, а его победитель в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Аргентина - Швейцария. По словам экс-игрока " Спартака ", хотя по индивидуальному мастерству англичане выглядят предпочтительнее, наличие Эрлинга Холанда способно изменить ход любого матча.Поединок состоится в ночь на 12 июля, а его победитель в полуфинале встретится с сильнейшей командой пары Аргентина - Швейцария.