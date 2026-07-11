Команда, которая совсем скоро дебютирует в Российской премьер-лиге, обыграла сербский "Чукарички" со счетом 2:1. Победу столичному клубу принесли точные удары Артёма Максименко и Солтмурада Бакаева.
По итогам прошлого сезона московская команда выиграла Первую лигу, набрав 68 очков, и впервые в своей истории завоевала путевку в РПЛ. Дебютный матч в элитном дивизионе "Родина" проведет 25 июля на выезде против "Спартака".
"Родина" обыграла сербский "Чукарички" перед стартом сезона
"Родина" успешно провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Родина"