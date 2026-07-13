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Саусь: "Спартак" готов стать чемпионом в новом сезоне

Защитник "Спартака" Владислав Саусь заявил о готовности команды завоевать чемпионский титул.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, "Спартак" готов стать чемпионом в новом сезоне. Сейчас у нас довольно сильный коллектив. И не только в плане футбола, но и ментально: все бьются друг за друга.

У "Спартака" очень сплоченный коллектив, который может претендовать на трофеи в новом сезоне", - сказал Саусь.

В прошлом сезоне московский "Спартак" набрал 52 очка в 30 матчах и финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От тройки призеров красно-белых отделил один балл.

В мае спартаковцы стали обладателями Кубка России, переиграв в Суперфинале турнира "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти).

Источник: Sport24

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