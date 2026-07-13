Саусь: "Спартак" готов стать чемпионом в новом сезоне

"Конечно, "Спартак" готов стать чемпионом в новом сезоне. Сейчас у нас довольно сильный коллектив. И не только в плане футбола, но и ментально: все бьются друг за друга.
У "Спартака" очень сплоченный коллектив, который может претендовать на трофеи в новом сезоне", - сказал Саусь.
В прошлом сезоне московский "Спартак" набрал 52 очка в 30 матчах и финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От тройки призеров красно-белых отделил один балл.
В мае спартаковцы стали обладателями Кубка России, переиграв в Суперфинале турнира "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти).
Источник: Sport24