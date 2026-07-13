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Орлов назвал главного конкурента "Зенита" в новом сезоне

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил, кто на его взгляд будет главным конкурентом "Зенита" в борьбе за титул.
Фото: ФК "Спартак"
На сегодняшний день главным конкурентом "Зенита" мне видится "Спартак".

Красно-белые сохранили состав, Барко, как понимаю, не уедет. Сейчас это незаменимая фигура для москвичей. Красно-белые не особо скрывают своих амбиций. Думаю, еще кого-то приобретут. Скорее всего, центрального нападающего", - сказал Орлов.

Прошлый сезон Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" завершил на четвертом месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали 52 очка по итогам 30 сыгранных туров. От бронзовых медалей их отделил один балл.

"Зенит" финишировал на первой строчке и завоевал чемпионский титул, ставший для петербургского клуба 7-м за последние восемь лет. Сине-бело-голубые набрали 68 очков.

Источник: "СЭ"

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