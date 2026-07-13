"Родина" отказалась от использования нового логотипа, созданного студией Лебедева

Опубликованный в Сети логотип не будет применяться нашим клубом", - сообщили в пресс-службе.
Ранее стал известен дизайн нового логотипа "Родины", который был создан студией известного российского дизайнера Артемия Лебедева. На разработку проекта ушло 115 дней.
Московский клуб был основан в 2007 году. Владелцем является предприниматель Сергей Ломакин. По итогам минувшего сезона "Родина" заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу, в которой сыграет с сезона 2026/2027.
В первом туре команде Хуана Диаса предстоит встретится на выезде с московским "Спартаком". Матч пройдет 24 июля на "Лукойл Арене".
Источник: "Чемпионат"