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"Родина" отказалась от использования нового логотипа, созданного студией Лебедева

Московский клуб не будет использовать новый дизайн лого.
Фото: ФК "Родина"
"Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева.

Опубликованный в Сети логотип не будет применяться нашим клубом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стал известен дизайн нового логотипа "Родины", который был создан студией известного российского дизайнера Артемия Лебедева. На разработку проекта ушло 115 дней.

Московский клуб был основан в 2007 году. Владелцем является предприниматель Сергей Ломакин. По итогам минувшего сезона "Родина" заняла первое место в турнирной таблице Первой лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу, в которой сыграет с сезона 2026/2027.

В первом туре команде Хуана Диаса предстоит встретится на выезде с московским "Спартаком". Матч пройдет 24 июля на "Лукойл Арене".

Источник: "Чемпионат"

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