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"Зенит" одержал победу над "Црвеной Звездой"

Петербургский "Зенит" продолжает уверенно проводить подготовку к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"
В очередном контрольном матче команда Сергея Семака на своём поле переиграла сербскую "Црвену Звезду" со счётом 3:1. Хозяева открыли счёт ещё в первом тайме: на 20-й минуте пенальти уверенно реализовал Александр Соболев. После перерыва преимущество "сине-бело-голубых" увеличили Роман Вега и Фелипе Аугусто, отличившиеся на 61-й и 74-й минутах соответственно. Незадолго до финального свистка Мохаммад Абу Фани сумел отыграть один мяч за белградский клуб.

Следующий товарищеский поединок "Зенит" проведёт уже 13 июля против махачкалинского "Динамо".

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