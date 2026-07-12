В очередном контрольном матче команда Сергея Семака на своём поле переиграла сербскую "Црвену Звезду" со счётом 3:1. Хозяева открыли счёт ещё в первом тайме: на 20-й минуте пенальти уверенно реализовал Александр Соболев. После перерыва преимущество "сине-бело-голубых" увеличили Роман Вега и Фелипе Аугусто, отличившиеся на 61-й и 74-й минутах соответственно. Незадолго до финального свистка Мохаммад Абу Фани сумел отыграть один мяч за белградский клуб.
Следующий товарищеский поединок "Зенит" проведёт уже 13 июля против махачкалинского "Динамо".
"Зенит" одержал победу над "Црвеной Звездой"
Петербургский "Зенит" продолжает уверенно проводить подготовку к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"