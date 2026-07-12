Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена".
По итогам прошедшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами РПЛ, набрав 68 очков. "Црвена Звезда" финишировала на первой строчке в Суперлиге с 75 баллами в своем активе.
"Зенит" объявил состав на матч против "Црвены Звезды"
Стал известен состав "Зенита" на товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"