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"Зенит" объявил состав на матч против "Црвены Звезды"

Стал известен состав "Зенита" на товарищеский матч с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 12 июля, состоится товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена".

По итогам прошедшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами РПЛ, набрав 68 очков. "Црвена Звезда" финишировала на первой строчке в Суперлиге с 75 баллами в своем активе.

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