"Зенит" начал переговоры по покупке полузащитника "Ботафого" - источник

Зенит " заинтересован в бразильском футболисте.

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По информации источника, сине-бело-голубые начали переговоры по трансферу Данило. Отмечается, что "Рома", "Галатасарай" и "Ньюкасл" тоже заинтересованы в футболисте.



Данило выступает в составе "Ботафого" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 25-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.



Источник: журналист Валентин Фурлан