Как пишет Metaratings.ru, петербургский клуб заинтересован в трансфере голкипера "Сочи", однако сразу включать его в основную обойму не планирует. Сообщается, что после оформления сделки 21-летний футболист, скорее всего, продолжит получать игровую практику. Один из вариантов предусматривает ещё один сезон в "Сочи", другой - аренду в "Оренбург".
Дёгтев является игроком молодёжной сборной России. За "Сочи" вратарь уже провёл 48 матчей во всех турнирах, пропустил 69 мячей и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По оценке Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 800 тысяч евро.
"Зенит" может купить голкипера молодёжной сборной России - источник
"Зенит" рассматривает возможность подписания молодого российского вратаря Александра Дёгтева.
Фото: Getty Images