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Галактионов оценил игру Джикии против "Спартака"

Рулевой "Локомотива" Михаил Галактионов доволен тем, как Георгий Джикия постепенно вливается в команду.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам наставника железнодорожников, опытный защитник уже приносит пользу партнёрам, хотя пока ещё не набрал оптимальные кондиции.

- Это опытный игрок, высококвалифицированный футболист, который не нуждается в представлении. Понятно, что был определённый простой в игровой практике, в подготовительном этапе. Необходимо форму набирать, но потихоньку это делает. Мы мониторим его функциональное состояние, даём ему дозированное игровое время. Он утром сыграл около 70 минут против "Акрона", вечером вышел на замену в более стрессовой игре. Всё идёт шаг за шагом. Он подсказывает нашим ребятам, привносит определённое спокойствие при игре в обороне. Это то, что нам необходимо, - передаёт слова тренера официальный сайт "Локомотива".

Во встрече со "Спартаком" Джикия появился на поле лишь в концовке, выйдя вместо Жерзино Ньямси. Для защитника этот матч стал первым против бывшего клуба после перехода в "Локомотив". Контрольная игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

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