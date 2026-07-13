"Второго Эдика в России еще нет". В "Краснодаре" не ищут замену Сперцяну

Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдем замену Эдику? Второго Сперцяна в России еще нет. Это как сделать?
Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев", - сказал Бузникин.
В это летнее трансферное окно атакующий полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян покинул клуб, воспитанником которого является, и присоединился к саудовскому "Аль-Ахли".
За главную команду "Краснодара" Сперцян выступал с 2021 года. На счету 26-летнего футболиста сборной Армении 185 матчей в составе "быков" во всех турнирах, в которых он забил 58 мячей и отдал 50 голевых передач.
Источник: Odds.ru