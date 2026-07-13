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"Второго Эдика в России еще нет". В "Краснодаре" не ищут замену Сперцяну

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин ответил на вопрос о поисках замены полузащитнику Эдуарду Сперцяну, перешедшему в "Аль-Ахли".
Фото: ФК "Аль-Ахли"
"Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чем.

Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдем замену Эдику? Второго Сперцяна в России еще нет. Это как сделать?

Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев", - сказал Бузникин.

В это летнее трансферное окно атакующий полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян покинул клуб, воспитанником которого является, и присоединился к саудовскому "Аль-Ахли".

За главную команду "Краснодара" Сперцян выступал с 2021 года. На счету 26-летнего футболиста сборной Армении 185 матчей в составе "быков" во всех турнирах, в которых он забил 58 мячей и отдал 50 голевых передач.

Источник: Odds.ru

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