"Второго Эдика в России еще нет". В "Краснодаре" не ищут замену Сперцяну

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин ответил на вопрос о поисках замены полузащитнику Эдуарду Сперцяну, перешедшему в "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Аль-Ахли"

Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдем замену Эдику? Второго Сперцяна в России еще нет. Это как сделать?