"Есть вопросы". Божович заявил, что верит в существование заговора на чемпионате мира

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что на мундиале существует заговор в пользу сборной Аргентины.

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"Верю в существование заговора на чемпионате мира. Очевидно, что чемпионом в итоге станет Аргентина. Дело тут не в хорошей игре Месси, а в том, что все очень им помогают.