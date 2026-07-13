Полузащитник "Нижнего Новгорода" Майга сообщил, что в нем заинтересован клуб РПЛ

Игрок нижегородского клуба Мамаду Майга рассказал о своем будущем.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"Пока не могу точно сказать, что будет дальше. "Факел" очень заинтересован в моем переходе, но последнее слово остается за руководством "Нижнего Новгорода" — сейчас все зависит от их решения.