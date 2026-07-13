Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 1 3 1
СКА-Хабаровск2 тайм
Урал
0 - 0 0 0
Торпедо2 тайм
Арсенал Тула
19:30
ТекстильщикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Майга сообщил, что в нем заинтересован клуб РПЛ

Игрок нижегородского клуба Мамаду Майга рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"Пока не могу точно сказать, что будет дальше. "Факел" очень заинтересован в моем переходе, но последнее слово остается за руководством "Нижнего Новгорода" — сейчас все зависит от их решения.

Любой футболист в России стремится выступать на более высоком уровне, в РПЛ, и я не исключение", сказал Майга.

Также игрок подчеркнул, что ему будет непросто уходить после почти пяти лет в клубе.

Мамаду Майга присоединился к "Нижнему Новгороду" летом 2022 года, перейдя из московского "Велеса". Действующий контракт 31-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027 года. В минувшем сезоне 31-летний опорный полузащитник принял участие в 16 матчах, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата нижегородцы финишировали на предпоследней, 15-й строчке и напрямую вылетели из РПЛ.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится