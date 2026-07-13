Семак: у "Зенита" только один чистый нападающий - Соболев

На сегодняшний день у "Зенита" только один чистый нападающий — Соболев.
Аугусто может играть и справа, и вторым форвардом. У него большой потенциал. У нас появилась вариативность — это уже хорошо", - сказал Семак.
Александр Соболев пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. Центральный нападающий перешел из московского "Спартака" и подписал с петербургским клубом контракт по схеме "3+1".
В прошлом сезоне 29-летний российский форвард провел 38 матчей за команду в РПЛ и Кубке России, в которых забил 13 мячей и отдал 3 результативные передачи, и помог завоевать чемпионский титул.