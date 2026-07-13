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У клуба Роналду возникли финансовые проблемы - источник

Финансовое положение "Аль-Насра" оказалось сложнее, чем ожидалось.
Фото: Getty Images
Как пишут саудовские СМИ, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, испытывает проблемы с выплатой заработной платы футболистам. По данным Arriyadiyah, часть игроков получила за июнь лишь часть положенных выплат. Руководство работает над тем, чтобы в ближайшее время полностью закрыть задолженность перед командой.

Из-за непростой финансовой ситуации "Аль-Наср" также временно приостановил поиски замены полузащитнику Марсело Брозовичу. Переговоры с потенциальными новичками поставлены на паузу до стабилизации положения.

Напомним, что в прошлом сезоне клуб из Эр-Рияда завоевал чемпионский титул Саудовской Аравии.

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