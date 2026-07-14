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Тренер "Зенита" оценил игру Сантоса на чемпионате мира

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук оценил игру Дугласа Сантоса на чемпионате мира-2026.
Фото: ФИФА
По словам Тимощука, Сантос сыграл надежно и является одним из открытий сборной Бразилии.

- Дуглас на чемпионате мира сыграл достаточно надёжно. Может, не так ярко в атакующей фазе игры, как мы привыкли видеть в "Зените".

Но я думаю, что это обусловлено требованием главного тренера и тем, что там есть Винисиус, который хочет самостоятельно проходить оборону соперника. Однако Дуглас в любом случае одно из открытий сборной — настолько он уверенно смотрелся, - цитирует Тимощука "Чемпионат".

Дуглас Сантос провел на чемпионате мира-2026 в составе национальной команды Бразилии пять матчей и не отметился результативными действиями. Команда Карло Анчелотти дошла до 1/8 финала мундиаля, где уступила сборной Норвегии со счетом 1:2. Сантос во всех пяти встречах вышел на поле с первых минут. Также за бразильцев выступал вингер "Зенита" Луис Энрике.

Напомним, что Сантос является игроком петербуржцев с июля 2019 года, его соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года. В составе сине-бело-голубых защитник шесть раз становился чемпионом России и дважды завоевывал Кубок страны.

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