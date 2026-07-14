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Защитник "Пари НН" высказался о возможном продлении контракта с клубом

Защитник "Пари НН" Свен Карич высказался о возможном продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам Карича, разговоры о продлении контракта зависят от того, захочет ли этого клуб.

- У меня еще год контракта. Разговоры о его продлении зависят от того, как захочет клуб.

Хочу ли я сам продлить контракт? Надо посмотреть, какие условия клуб даст, - приводит слова Карича "Матч ТВ".

Свен Карич выступает за "Пари НН" с сентября 2024 года, всего он провел за волжан во всех турнирах 59 матчей и отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Соглашение 28-летнего словенца с клубом рассчитано до лета 2027 года, рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро.

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