Защитник "Пари НН" высказался о возможном продлении контракта с клубом

- У меня еще год контракта. Разговоры о его продлении зависят от того, как захочет клуб.
Хочу ли я сам продлить контракт? Надо посмотреть, какие условия клуб даст, - приводит слова Карича "Матч ТВ".
Свен Карич выступает за "Пари НН" с сентября 2024 года, всего он провел за волжан во всех турнирах 59 матчей и отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Соглашение 28-летнего словенца с клубом рассчитано до лета 2027 года, рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро.