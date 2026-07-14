Манкунианцы официально завершили сделку с "Астон Виллой", подписав с 28-летним футболистом контракт, который будет действовать до июня 2031 года.
В предыдущем сезоне хавбек принял участие в 34 официальных встречах, набрав девять очков по системе "гол+пас" (два забитых мяча и семь голевых передач).
В составе сборной Бельгии полузащитник дошёл до четвертьфинала чемпионата мира - 2026, став одним из ключевых игроков своей национальной команды по ходу турнира.
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании полузащитника сборной Бельгии
Состав "Манчестер Юнайтед" пополнил полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс.
Фото: ФИФА