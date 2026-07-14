"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании полузащитника сборной Бельгии

Состав "Манчестер Юнайтед" пополнил полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс.



Фото: ФИФА

Манкунианцы официально завершили сделку с "Астон Виллой", подписав с 28-летним футболистом контракт, который будет действовать до июня 2031 года.



В предыдущем сезоне хавбек принял участие в 34 официальных встречах, набрав девять очков по системе "гол+пас" (два забитых мяча и семь голевых передач).



В составе сборной Бельгии полузащитник дошёл до четвертьфинала чемпионата мира - 2026, став одним из ключевых игроков своей национальной команды по ходу турнира.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Астон Вилла