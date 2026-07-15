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Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании оформила выход в финал чемпионата мира - 2026, оставив за бортом турнира национальную команду Франции.
Фото: ФИФА
Полуфинальная встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0.

Команда Луиса де ла Фуэнте открыла счёт уже на 22-й минуте, когда Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Во втором тайме преимущество испанцев упрочил Педро Порро, который отличился на 58-й минуте и установил окончательный результат.

Теперь сборная Испании поборется за титул чемпиона мира. Соперником "Красной фурии" в финале станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии.

Франция, в свою очередь, сыграет в матче за третье место.

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