Испания уверенно обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании оформила выход в финал чемпионата мира - 2026, оставив за бортом турнира национальную команду Франции.

Фото: ФИФА

Полуфинальная встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0.



Команда Луиса де ла Фуэнте открыла счёт уже на 22-й минуте, когда Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Во втором тайме преимущество испанцев упрочил Педро Порро, который отличился на 58-й минуте и установил окончательный результат.



Теперь сборная Испании поборется за титул чемпиона мира. Соперником "Красной фурии" в финале станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии.



Франция, в свою очередь, сыграет в матче за третье место.