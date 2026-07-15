Стало известно, кто возглавит сборную Франции после ЧМ-2026 - источник

Бывший наставник мадридского " Реала " Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера сборной Франции.

Фото: ФИФА

По информации инсайдера Фабрицио Романо, именно 54-летний специалист станет преемником Дидье Дешама.



Ожидается, что смена тренера произойдёт после завершения выступления французской команды на чемпионате мира - 2026. Напомним, в полуфинале турнира "трёхцветные" потерпели поражение от Испании со счётом 0:2 и теперь сыграют в матче за третье место.



Последний раз Зидан работал тренером в 2021 году, когда покинул "Реал".