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Стало известно, кто возглавит сборную Франции после ЧМ-2026 - источник

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера сборной Франции.
Фото: ФИФА
По информации инсайдера Фабрицио Романо, именно 54-летний специалист станет преемником Дидье Дешама.

Ожидается, что смена тренера произойдёт после завершения выступления французской команды на чемпионате мира - 2026. Напомним, в полуфинале турнира "трёхцветные" потерпели поражение от Испании со счётом 0:2 и теперь сыграют в матче за третье место.

Последний раз Зидан работал тренером в 2021 году, когда покинул "Реал".

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